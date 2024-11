Gaeta.it - Aeroporto di Catania: chiusure notturne di sei mesi per l’ampliamento della pista

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’di, strategico per il traffico aereo nel Sud Italia, ha annunciato un’importante fase di lavori per il periodo che va dal 31 marzo al 30 ottobre 2025. Durante questo intervallo, ladel noto scalo rimarrà chiusa dalle 00:00 alle 06:00 per consentire l’interramentolinea ferroviaria, un progetto preliminare che pave la strada per la realizzazione di una nuovadi volo. Questo progetto rappresenta un significativo passo per l’ammodernamento edell’infrastruttura aeroportuale, finalizzato a migliorare i servizi e ad aumentare l’attrattività dell’.Dettagli sui lavori e l’impatto operativoLa Sac, società che gestisce l’di, ha descritto l’intervento come “strategico e ambizioso”. La nuovanon solo permetterà un incrementocapacità operativa, ma avrà anche effetti positivi sulle connessioni nazionali e internazionali.