News.robadadonne.it - Addio a Paul Teal, l’attore di One Three Hill è morto a 35 anni

Leggi su News.robadadonne.it

, attore famoso in Italia soprattutto per aver interpretato il ruolo di Josh Avery nella serie One Tree, andata in onda per 9 stagioni nei primi2000.a 35lo scorso 15 novembre, a Raleigh, in North Carolina, a causa di un tumore al pancreas al quarto stadio con cui lottava da tempo; la notizia tuttavia è arrivata solo nelle scorse ore ai media americani, dopo la diffusione di un post della compagna del, Emilia Torello, e di un comunicato diffuso dal suo agente. “L’uomo più riflessivo, stimolante, motivato, autodisciplinato e amorevole èvenerdì 15 novembre 2024 – si legge nella caption che accompagna una loro immagine in bianco e nero –, eri la mia anima gemella, il mio futuro marito, la mia roccia e il mio futuro. Hai riempito i miei polmoni di risate, il mio stomaco di farfalle e il mio cuore d’amore.