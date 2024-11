Ilgiorno.it - Tutto pronto per “Abbiategusto“. Piatti tipici in piazza e nei locali

Fervono gli ultimi preparativi per ““, la kermesse enogastronomica più importante dil’Est-Ticino, che andrà in scena nei capannoni della fiera in via Ticino da venerdì a domenica, ma non solo. Visto che nello stesso fine settimana Confcommercio riproporrà la rassegna “Fuori“, protagonisti i ristoratori dell’Abbiatense e i pubblici esercizi cittadini che per l’occasione hanno creato menu speciali, abbinamenti inediti che valorizzino territorialità e stagionalità, aperitivi, brunch autunnali, degustazioni, merende e momenti golosi. "La qualità e il gusto restano gli obiettivi anche per questa edizione numero 25 della rassegna enogastronomica più importante del territorio", commenta l’assessore Valter Bertani. Il momento inaugurale sarà alle 18 di venerdì al Quartiere Fiera con l’apertura degli stand, che nei giorni successivi saranno in funzione dalle 10 alle 20.