Gaeta.it - Tragedia ad Alessano: festeggiamenti di compleanno si trasformano in tragedia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La comunità diè sotto shock dopo la morte di Pierpaolo Morciano, un giovane di 26 anni, avvenuta domenica sera mentre festeggiava il suocon amici. L’episodio, che ha scosso profondamente il paese, è avvenuto in strada e si è concluso tragicamente, secondo le indagini avviate dalle forze dell’ordine.Mortale inalazione di protossido di azotoSecondo le prime ricostruzioni degli investigatori, Pierpaolo sarebbe deceduto quale conseguenza dell’inalazione di protossido di azoto, comunemente noto come la “droga della risata”, utilizzato in forma di gas contenuto all’interno di palloncini. Tuttavia, emerge che il giovane soffriva anche di problemi di salute preesistenti, come dichiarato da Domenico Carluccio, compagno della madre di Pierpaolo.