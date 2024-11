Unlimitednews.it - Traffico di cocaina dall’Olanda, 20 arresti dei Carabinieri di Ostia

ROMA (ITALPRESS) – Venti persone sono state arrestate nell’ambito di una maxi operazione antidroga condotta daidel Gruppo di, su delega della DDA della Procura di Roma. Sedici indagati sono finiti in carcere e quattro ai domiciliari. Al centro delle indagini sono finite anche altre 7 persone, di cui 3 donne. Tutti devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio einternazionale di droga.Idel Nucleo Investigativo di, coordinati dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno raccolto gravi elementi indiziari in ordine all’esistenza di un’organizzazione criminale dedita all’importazione di ingenti quantitativi diverso la Capitale per un giro di affari di milioni di euro.