Stanze: abitare il desiderio

Tra le emergenze sociali più urgenti, oggi, rientra di certo la crisi abitativa. Stipata in metropoli sempre più labirintiche e sovrappopolate, la maggior parte delle persone guarda alla casa come un bene di lusso che rischia di scivolare al di là dell’orizzonte delle proprie possibilità economiche. Ma fuori dalla prospettiva predominante che guarda alla casa come a un artefatto commerciale, che cosa significa la casa per chi la abita? Qual è la reale natura degli spazi che viviamo e in che modo si è sviluppata attraverso il tempo? Cosa rappresentano e che storia hanno leche riempiamo di oggetti, ricordi e della nostra stessa esperienza? Cerca di rispondere a questi interrogativi Luca Molinari, architetto e critico, giunto al secondo momento di indagine sulla casa attraverso, un saggio che è esplorazione di tutti gli ambienti che compongono le nostre abitazioni; da quelli più comuni come il bagno, la cucina e la camera da letto, a quelli più rari o raffinati come la cabina armadio e lo studiolo.