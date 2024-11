Lanazione.it - Siena, chirurgia bariatrica alle Scotte: oltre cento interventi con tecnica robotica

Leggi su Lanazione.it

, 20 novembre 2024 - Importante traguardo raggiunto e superato per ladell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal dottor Giuseppe Vuolo. Nelle scorse settimane infatti è stata effettuata la centesima proceduracondotta con. L’équipe chirurgica, coordinata e diretta dal dottor Vuolo e composta dal dottor Andrea Tirone, dal dottor Costantino Voglino e dalla dottoressa Selenia Pirisinu, dopo il necessario periodo di training, ha intensificato notevolmente nel 2024 l’utilizzo di questacon il robot in dotazione all’Aou Senese, con l’imprescindibile contributo del team anestesiologico e di tutto il personale di sala operatoria. «Questo traguardo – afferma il dottor Giuseppe Vuolo – testimonia l’attenzione da sempre avuta per le innovazioni tecnologiche offerte.