Ilrestodelcarlino.it - Serfilippi archivia le ‘maxi-vongole’: “Ecco cosa faremo con quei soldi”

Fano, 20 novembre 2024 – Definitivamente accantonate le "vongole giganti", ma non i 700mila euro che sarebbero serviti per le futuristiche installazioni, secondo quanto previsto dagli ex amministratori. Quelle risorse, all'interno del budget di oltre 2 milioni destinato alla 'Fano Marinara', sono state recuperate dall'attuale giunta di centrodestra e diversamente distribuite: una parte andranno per l'allestimento del museo della marineria, nell'ex asilo Manfrini dove sono già partiti i lavori di ristrutturazione esterna; la quota più consistente servirà a terminare la 'Passeggiata romantica' dal cavalcaferrovia al faro; mentre 50mila euro saranno destinati allo Scimitar, che avrà una funzione commerciale. Dunque le "vongole giganti" non si faranno più ma "il percorso sensoriale sul mondo della marineria previsto al loro interno (si era parlato di una videosfera ndr) – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – sarà recuperato nell'ex Manfrini.