Rugby, Sergio Parisse è il primo italiano nella Hall of Fame di World Rugby

Una nomina a suo modo storica per ilè ilazzurro di sempre ad entrareofdi. Un atleta che ha fatto la storia del nostro: 142 caps con la maglia della Nazionale Italiana, considerato il rugbista più forte della storia italiana, novantaquattro volte Capitano della nostra Nazionale.Il requisito per entrareofè quello di aver contribuito in modo eccezionale alla storia e allo sviluppo del gioco. La cerimonia si svolgerà il prossimo 24 novembre a Montecarlo, quando l’azzurro entrerà in questo ristretto circolo delle leggende delsi è ritirato nell’estate 2023 e ha cominciato la sua avventura da allenatore Toulon RC, il club nel quale ha chiuso la sua carriera agonistica. Gloriosa la sua esperienza internazionale con la maglia azzurra: l’esordio con l’Italia nel 2002 ad Hamilton contro la Nuova Zelanda, chiudendo nel 2019 con il Mondiale in Giapponesconfitta contro il Sudafrica.