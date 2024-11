Dilei.it - Re Carlo, la bevanda preferita di Sua Maestà è un affronto alla Regina

Lada Reè assolutamente in linea con il protocollo di Corte ma è una sua madre, laElisabetta. Quest’ultima non rinunciava mai al suo gin, suo figlio invece non può fare a meno di una buona tazza di tè, in particolare di Darjeeling, e questo particolare tipo è incredibilmente adatto al monarca ecologista.Renon rinuncia mai a una tazza di tè DarjeelingRenon rinunciasua tazza tè, nemmeno quando deve affrontare eventi particolarmente impegnativi, come il ricevimento a Buckingham Palace per il corpo diplomatico che si è tenuto ieri sera senza Kate Middleton.L’abitudine del Sovrano è molto british, infatti non c’èpiù inglese del tè. Berne una tazza è un vero e proprio rito. Ovviamente di tè ce ne sono di vari tipi, quello preferito danon poteva che essere i Darjeeling e per più di un motivo.