Quotidiano.net - Pianeta a rischio: "Ridurre i consumi e gli sprechi di energia"

Leggi su Quotidiano.net

Il tempo è (quasi) scaduto. "Purtroppo, come era stato ampiamente previsto, la temperatura media globale è già cresciuta di 1,2° rispetto al periodo preindustriale, e velocemente si avvia a toccare un grado e mezzo di aumento intorno al 2030, e forse anche prima. Sono meno di sei anni da oggi: i ragazzi che quest’anno si sono iscritti al liceo faranno la maturità.", fa notare il professor Telmo Pievani, fra i più accreditati filosofi della scienza, docente all’Università di Padova e oggi visiting scientist all’American Museum of Natural History di New York. Professor Pievani, cosa significa unpiù caldo? "C’è molta piùin circolo. Per fare un esempio, il Mediterraneo, che è un mare chiuso in una zona di transizione climatica, oggi è più caldo rispetto a un tempo, quindi contiene molta più: quando arrivano le perturbazioni fredde da nord, dall’Atlantico o dalla Siberia, l’incontro drammatico fra queste masse d’aria determina piogge alluvionali tremende, e alcuni territori (come purtroppo abbiamo visto anche in Romagna) sono molto esposti.