Ilfattoquotidiano.it - Occuparono casa cantoniera per trasformarla in rifugio per migranti, 18 anarchici assolti anche in appello a Torino

ini giudici hanno riconosciuto che aiutare un migrante in difficoltà non è reato. E così in secondo grado sono statii 18che per anniabusivamente una exa Oulx, in Valle di Susa, per dare assistenza aiche tentavano di andare in Francia. Per i magistrati agirono “in stato di necessità”. La Corte ha accolto la richiesta delle difese – spiega uno degli avvocati, Danilo Ghia – di applicare l’articolo 54 del codice penale, in base al quale non è punibile chi commette un fatto perché “costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo di un danno grave alla persona”. In primo grado l’assoluzione arrivò per “tenuità del fatto”.Gli attivisti– tra il 2018-2019 – l’immobile per offrire un punto di appoggio a chi saliva in Alta Valle di Susa per tentare di oltrepassare il confine.