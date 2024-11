Davidemaggio.it - Noi e… This is Me

Serata di intrattenimento su Rai 1 e Canale 5, tra solidarietà e celebrazioni. Mentre sulla rete ammiraglia Mediaset debutta l’atteso spin-off di Amici,is Me condotto da Silvia Toffanin, sul primo canale si rinnova anche quest’anno l’appuntamento solidale di Unicef Noi e. con Mara Venier.Noi e.: tutti gli ospitiIn diretta dalle 21.30 su Rai 1 interviste, testimonianze e momenti di musica per parlare dell’infanzia e portare gli spettatori nel mondo Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite che lavora affinché bambine e bambini possano crescere sani, andare a scuola, coltivare sogni e aspirazioni.Nel corso della serata si potranno ascoltare le testimonianze video delle missioni realizzate dall’Unicef in vari Paesi nel mondo: dall’Ucraina all’Uganda, fino alla Costa d’Avorio, oltre che in Italia, con testimonianze di ragazze e ragazzi da Aversa e Castel Volturno.