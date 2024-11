Sport.quotidiano.net - Nba, Boston stoppa la corsa di Cleveland. Knecht da sballo, Westbrook nella storia

Milano, 20 novembre 2024 – Si interrompe la striscia da record di. Dopo aver cominciato la stagione con 15 successi, i Cavaliers vedonore la loroda, che al TD Garden si impongono con il risultato di 120-117. I padroni di casa vanno avanti di 21 punti nel primo tempo, per poi subire la rimonta degli ospiti, che si rifanno sotto ad un solo possesso di distanza grazie ad un parziale di 22-5. La missione sorpasso però non va a buon fine e così sono i Celtics a festeggiare, trascinati dalla doppia doppia da 33 punti e 12 rimbalzi di Tatum, e dai 39 punti della coppia Horford-White, con il primo dei due a firmare la schiacciata che manda in archivio la pratica. Ai Cavs invece non bastano i 35 punti (di cui 18 nel quarto periodo) di Mitchell e la doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi di Mobley.