Nations League | pareggiano Germania e Olanda Krstovic stende la Turchia poker Gyokeres

Milano, 20 novembre 2024 - Si è conclusa la fase a gironi di. Con le nove partite giocate ieri sera, sono arrivati gli ultimi verdetti di questa pausa per le Nazionali. Non cambia nulla nel girone di, con i pareggi contro Ungheria e Bosnia che lasciano invariata la classifica. Emozioni e sorprese invece in Lega B, con la tripletta diche nega la qualificazione diretta alladi Yildiz: ne approfitta il Galles, che batte 4-1 l’Islanda e conquista la promozione. Discorso simile per la Repubblica Ceca, che supera la Georgia di Kvara e vince il proprio girone davanti all’Ucraina. Altra serata da sogno per Viktor, che segna quattro gol nel 6-0 della sua Svezia ai danni dell’Azerbaigian. Vediamo nel dettaglio tutte le sfide di ieri. Lega A, Gruppo 3: due pareggi per, già qualificate ai quarti La situazione era già decisa nella penultima giornata, con laprima davanti all’