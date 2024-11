Ilrestodelcarlino.it - Muore dopo esame clinico: cinque indagati

San Giuseppe (Ferrara), 20 novembre 2024 – Un paziente deceduto all’ospedale Sant’Anna di Conaundiagnostico di emodinamica. Una morte che la procura ha ritenuto sospetta, decidendo così di svolgere una serie di approfondimenti medico legali al fine di valutare eventuali responsabilità dei sanitari che lo hanno avuto in carico. Per questo, nelle prossime ore verrà conferito l’incarico a un medico legale per svolgere l’autopsia sul corpo dell’uomo, un 65enne residente a San Giuseppe di Comacchio e da poco ricoverato nel nosocomio.tre operazioni in 6 giorni. I figli denunciano: 15 mediciA quanto si apprende, sarebberoi sanitari iscritti nel registro deglida parte della procura. Un atto dovuto, necessario anche per permettere loro di prendere parte all’autopsia attraverso difensori e consulenti di fiducia.