Bollicinevip.com - Morgan, il talento incompreso e la forza di non mollare

Leggi su Bollicinevip.com

, ile ladi nonUn editoriale intenso di Roberto Alessi suPH ArchivioRoberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha dedicato un editoriale al difficile momento che sta attraversando, artista dalstraordinario e dalla personalità complessa. Alessi ha raccontato di una cena al ristorante “Il Consolare” di Milano, luogo iconico legato alla grande musica italiana, frequentato spesso da personalità come Mina, Ornella Vanoni e Renato Zero.Una serata speciale per un progetto con Francesco DrosiDurante la serata,era accompagnato dalle sue agenti Cristina Passoni e Cristina Baroni, per discutere un progetto musicale con il cantautore Francesco Drosi. Alessi descrive questa idea come una possibile nuova opportunità per l’artista, capace di rilanciare la sua carriera e di valorizzarne la poliedricità creativa.