Montenapoleone è la via dello shopping più cara al mondo: così Milano super Londra e New York

Più di New, ma anche die Parigi. Via, il cuore pulsante del Quadrilatero della Moda milanese, si aggiudica il titolo di viapiù costosa al, scalzando dal podio la leggendaria Fifth Avenue di New. Un primato storico, che consacracome capitale del lusso globale. Dietro il capoluogo lombardo e la Grande Mela, New Bond Street asi riprende la terza posizione globale con 17.210 euro al metro quadro, mentre Tsim Sha Tsui a Hong Kong scivola al quarto posto (15.697 euro). Avenue des Champs-Élysées a Parigi mantiene la quinta posizione, ma il distretto di Ginza a Tokyo, con un incremento del 25%, riduce il divario. “è ormai il ‘Place To Be’ per i brand del lusso”, commenta Thomas Casolo, responsabile retail Italia e co-head luxury di Cushman & Wakefield.