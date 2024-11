Mistero, eleganza e sensualità nella nuova collezione sposo 2025 dell’Atelier Pellecchia

Leggi su Ildenaro.it

: queste sono le chiavi d’accesso alla sfilata tenutasi presso l’Ateliera Giugliano in Campania, dove è stata presentata ladei brand Carlo Pignatelli, Rocchini e Pisconti.Immersa in un’atmosfera suggestiva, illuminata da candele su candelabri dorati disposti lungo una lucida passerella bianca, la sfilata ha coinvolto ogni ambiente. Gli ospiti, comodamente seduti, hanno potuto ammirare non solo le nuove tendenze del, ma anche dettagli esclusivi che hanno reso l’evento unico.I modelli, avvolti in mantelli neri e coperti da maschere dorate a sottolineare il concept dele della, hanno catturato l’attenzione del pubblico con uno spettacolo davvero speciale. Sono stati rivelati i diktat della modadel futuro, ma anche le varie fasi che accompagnano lo stesso in un momento così solenne della vita.