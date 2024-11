Ilfattoquotidiano.it - Migranti, senatori di FdI danno ragione ai giudici sui Paesi sicuri. Intanto il governo stoppa gli emendamenti dell’opposizione

“La modifica del rango nella gerarchia delle fonti dell’atto normativo di individuazione deidi origine, oltre a non incidere sugli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e in particolare sull’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la disposizione nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rischia di non risolvere il problema del contenzioso”. E’ scritto nel parere del Comitato per la legislazione del Senato, approvato ieri all’unanimità, voti deidi Fratelli d’Italia compresi. Altro che “comunisti”, il Comitato dàai magistrati: quelli che hanno rinviato alla Corte di giustizia Ue il nuovo decreto “”, ma anche quelli che l’hanno direttamente disapplicato ritenendolo incompatibile col diritto europeo, come nel caso del tribunale di Catania.