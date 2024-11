Thesocialpost.it - Mareggiata a Marina di Pisa, acqua e pietre sulla strada

e Vento Forte adi: Strade Allagate e Proteste dei ResidentiUna violentaaccompagnata da forti venti ha colpitodi, causando l’allagamento delle strade sul litorale e il trasporto di sassi e detriticarreggiata. I residenti, esasperati dalle ripetute emergenze, chiedono interventi strutturali urgenti per proteggere l’area, sempre più vulnerabile agli eventi atmosferici estremi.Strade Invase dall’: Una Situazione Sempre Più CriticaL’ultimaha nuovamente evidenziato la fragilità del territorio didi. Le onde, spinte dal vento, hanno superato le barriere esistenti e invaso le strade, rendendo difficoltosa la circolazione e mettendo a rischio le abitazioni. Alcuni residenti hanno raccontato di aver messo in atto misure di emergenza, come l’uso di sacchi di sabbia, per evitare che l’invadesse le loro case.