Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-3, Europei curling 2024 in DIRETTA: i tedeschi si prendono un punto nel terzo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:50 Errrore per lain fase di costruzione, probabilmente è il primo della partita.18:49 Arman toglie via una guardia.18:48 Il sasso numero due di Giovannella curla più degli altri, ci sono condizioni di gioco tutt’altro che ottimali. Laperò non sembra avere problemi18:48 Si gioca di guardie in queste prime battute di quarto end, lasceglie una collocazione non lineare delle stone18:47 Panoramica di rito dalle altre pisteA-Uomini ITA » 1 runningPista A GER 3 3 EndsA-UominiSWE » 2 runningPista BNED 1 2 EndsA-UominiCZE » 1 runningPista CSCO 4 3 EndsA-UominiENG 1 runningPista DAUT » 1 3 EndsA-UominiNOR » 2 runningPista ESUI 1 2 EndsINIZIO QUARTO END18:44 Arriva ildellache torna così sul +2.