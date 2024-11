Oasport.it - LIVE Alcaraz/Granollers-Koolhof/Van de Zandschulp 6-7, 5-4, Spagna-Olanda 1-1, Coppa Davis in DIRETTA: contro-break orange, si capovolge il 2° set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Eccola la prima vincente di. La terza di fila dallo 0-30!30-30 Si allunga sulla rete e chiude, sospiro di sollievo.15-30 Larga la risposta di dritto a tutto braccio incrociata di. Pochi centimetri ed era match point.0-30 Tracciante di rovescio in risposta di Van de, poco può con pochissimo tempodi dritto! Serve un colpo di coda del predestinato!Seconda0-15 ANCORAAAAAA! LA RISPOSTA DIE LA CHIUSURA DI DRITTO! COMMOVENTE!4-5 Tengono il servizio gli! Dopo il cambio campo serviràper restare nella!40-0 Ace!!!!!30-0 Serve&smash!!15-0 Prima slice vincente.4-4 LA RISPOSTA VINCENTE CHE NON TI ASPETTI!!!!! Di dritto di Van de! Siamo di nuovo pari!30-40 Prima vincente al corpo.