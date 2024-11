Calciomercato.it - Leao via dal Milan: lo scambio per tentare i rossoneri

Il portoghese può lasciare l’Italia e finire in una big europea: offerta anche una contropartita tecnica per convincere i lombardiÈ tornato a brillare: l’assist con il Real Madrid, la doppietta con il Cagliari, la rete in Nazionale contro la Polonia. Rafavive forse il suo miglior momento della stagione e questo ha inevitabilmente riacceso i riflettori su di lui anche in ottica calciomercato.via dal: loper(LaPresse) – Calciomercato.itNon è una novità che l’attaccante portoghese sia uno dei nomi più ambiti tra le big europee, anche se la valutazione che ne fa il, con la clausola da 175 milioni, lo rende difficilmente raggiungibile. Questo però non significa che non ci sia qualcuno pronto a bussare alla porta rossonera per provare ad acquistare il calciatore ed è proprio quello che ha intenzione di fare il Barcellona.