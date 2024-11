Gaeta.it - Latina si prepara a riflettere sulla violenza di genere con un importante incontro istituzionale

Facebook WhatsAppTwitter Domani, il 21 novembre, si svolgerà aun evento significativo in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellasulle Donne. La questura diha organizzato unpresso la sala conferenze del Polo Pontino della Sapienza Università di Roma, dedicato specificamente agli studenti universitari. Questoè parte della campagna “Questo non è amore”, che mira a sensibilizzare e informare sulle problematiche legate alladi.Un’iniziativa di sensibilizzazioneAll’parteciperanno figure chiave come la Rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, la Prefetta Vittoria Ciaramella e il Prorettore Giuseppe Bonifazi, che daranno il benvenuto ai presenti. Questo evento rappresenta un’opportunità preziosa per affrontare il tema dellacontro le donne in un contesto accademico, cercando di coinvolgere attivamente i giovani, che sono spesso protagonisti dei cambiamenti sociali futuri.