La Russia studia come sabotare l’Italia? Due indagati a Milano

Poco più di un mese fa Ken McCallum, direttore generale di MI5, i servizi segreti britannici per la sicurezza interna, aveva avvertiti circa i tentativi dell’intelligence russa di scatenare “il caos diffuso nelle strade del Regno Unto e dell’Europa”. L’indagine nei confronti di due imprenditori brianzoli di 34 e 60 anni, accusati dalla procura didi “corruzione del cittadino da parte dello straniero” aggravata da finalità di terrorismo ed eversione, sembra inserirsi proprio in questo filone di campagne ibride – fatte di sabotaggi, incendi e disinformazione per spaventare, anche solo con la minaccia, e destabilizzare le società – contro i Paesi europei schierati al fianco dell’Ucraina.Le indaginiIl pubblico ministero Alessandro Gobbis con l’aggiunto a capo dell’antiterrorismo, Eugenio Fusco, e il procuratore di, Marcello Viola, hanno notificato l’avviso di conclusione indagini preliminari nei confronti dei due uomini della Brianza soci nella stessa azienda.