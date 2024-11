Iodonna.it - La filantropa e stilista indiana ha partecipato con questo video all'evento organizzato da Pomellato contro la violenza sulle donne

In India sono almeno 200 i casi segnalati diaggredite con l’acido, ogni anno. Migliaia quelle che rimangono sfigurate e in silenzio. Basta il rifiuto a un’avance sessuale, il sospetto di una relazione extraconiugale, il fastidio per il successo della vittima. Basta una disputa sulla proprietà con la famiglia della neosposa, come un’insoddisfazione del neo sposo per la dote matrimoniale appena ricevuta. Basta pochissimo perchè un uomo decida di acquistare dell’acido – e basta un euro per comperarlo, nessuna prescrizione – e gettarlo addosso a una donna. Per sanare questa piaga, o almeno le piaghe delle ustioni sui visi delle, si impegna da anni Kulsum Shadab Wahab., è Ceo della Hothur Foundation con cui si prende cura di chi sopravvive a queste atrocità.