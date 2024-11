Biccy.it - Kuzmina sostituita temporaneamente da un uomo a Ballando Con le Stelle

Sabato scorso durante l’ottava puntata diCon le, Anastasiaè scivolata e si è infortunata sulla pista. Da subito è parso chiaro che c’era un problema, la ballerina infatti non riusciva a poggiare il piede per terra. In questi giorni Anastasia ha rassicurato i suoi follower ed ha rivelato che ha solo bisogno di un po’ di riposo, ma la produzione diha deciso che per i prossimi giorni verràda un maestro.“Nel momento in cui è successo non mi sono resa conto di nulla, solo davanti alla giuria ho sentito un dolore lancinante e mi sono spaventata perché non riuscivo a poggiare il peso sul piede. La buona notizia è che non ci sono fratture. Purtroppo servirà del riposo. Sicuramente dovrò stare ferma. Per fortuna nella grande famiglia dici inventiamo sempre soluzioni a tutto, quindi spero di “ballare” in qualche modo lo spareggio, di passarlo e di far arrivare Francesco più avanti possibile in questo percorso.