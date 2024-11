Lanazione.it - “Inseguendo una stella”: Giuseppe Viviani tra arte, musica e teatro allo spazio Mumu

Pisa, 20 novembre 2024 –continuano gli eventi dedicati a, il principe di Boccadarno: venerdì 22 novembre alle 21 appuntamento con lo spettacolo “unae Marina di Pisa”. Un racconto per parole e immagini grazie al testo curato dal professor Alessandro Tosi, direttore scientifico del Museo della Grafica di Pisa, che si presta anche come narratore. Al suo fianco la fisarmonica di Franco Bonsignori e la voce di Carla Giometti, che interpretano canzoni e motivi dei tempi di. A Lorenzo Gremigni sono affidati interventi poetici e canzoni in vernacolo, con le poesie di Braconi, Peluso, Lazzeroni, Giusti, Birga, Sartori, Custer e Vannozzi, per finire con “Er chicco di panìo” di Pierluigi Pieruccetti. Lo spettacolo sarà introdotto da una breve presentazione a cura degli “amici di Bepi”, appassionati collezionisti ed esperti di(Antonio Cariello, Franco Fiorenzani e Rocco Leone in testa), da un ricordo di Francesco Lepri, nipote del grande incisore pisano e da brevi interventi degli artisti in mostra.