Il Gladiatore II prova che i blockbuster sono morti e anche noi non stiamo tanto bene

«Ho realizzato di avere la stessa età che aveva mia madre quando è uscito il primo, nel 2000» ha detto una mia amica che ci ospitava a cena, nel suo appartamento in affitto condiviso con altre due coinquiline. «A trentacinque anni lei era sposata, aveva due figli, un lavoro fisso e un mutuo». A quel punto un’ombra di inquietudine si è sparsa sulla nostra conversazione e sugli avanzi di cibo take away ormai freddi nelle vaschette di alluminio.Nel 2000 avevo dieci anni. Le mie uniche preoccupazioni erano quelle di superare l’esame di quinta elementare e trascorrere più ore possibili della mia vita a giocare a Winning Eleven, per il resto il mondo mi sembrava un posto meraviglioso. Eravamo appena sopravvissuti al Millennium Bug, che cosa poteva andare storto? Ricordo l’hype attorno al, i manifesti e la faccia di Russel Crowe pressoché ovunque.