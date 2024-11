Thesocialpost.it - Guerra in Ucraina, Travaglio attacca Biden: “Presidente inabile e scaduto, mossa gravissima”

Leggi su Thesocialpost.it

La decisione delamericano uscente, Joe, di autorizzare l’a colpire la Russia con missili ATACMS di fabbricazione statunitense (per la cui manovra occorre necessariamente personale USA, ndr) rischia di provocare una nuova escalation in quella, oltre a provocare furibonde polemiche. In Italia ci pensa Marcoa cantarle a. Il direttore del Fatto Quotidiano perde letteralmente le staffe di fronte a Lilli Gruber, durante l’ultima puntata di Otto e mezzo.Leggi anche: Allerta aerea, ‘missili russi verso Kiev’: bombardamenti nella notte, ci sono feritiinsulta: il video“Putin ha firmato il decreto che aggiorna la dottrina nucleare. Ma la pace è comunque più vicina perché da gennaio ci sarà Trump alla Casa Bianca?”, domanda la Gruber a