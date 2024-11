Gaeta.it - Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia: laboratori e eventi a Latina

Facebook WhatsAppTwitter Laper ie dell’adolescenza è stata celebrata acon una serie di attività in collaborazione con Unicef. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, il Comune ha organizzatospeciali in Parco San Marco, mirati a coinvolgere bambini e famiglie attorno al tema del diritto al gioco.che hanno saputo attrarre l’attenzione di numerosi partecipanti, dimostrando l’impegno della comunità locale per ie il benessere dei più giovani.Attività enel parcoDalle prime ore del mattino fino alla serata, Parco San Marco ha avuto un’atmosfera vivace grazie aie alle varie iniziative programmate. Queste attività rivolte ai bambini di tutte le età sono state pensate per promuovere la creatività e il divertimento, sotto la guida di educatori e volontari.