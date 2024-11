Ilgiorno.it - Finanzieri in Comune. Acquisiti documenti sui lavori al parco Moruzzi

Due auto della guardia di finanza davanti all’ingresso carraio di palazzo Mezzabarba. Nel piccolo piazzale tornato pedonale non passavano inosservate e hanno fatto pensare a un nuovo capitolo di Clean. Invece sembra che l’inchiesta, che la scorsa settimana ha portato all’arresto di due carabinieri e un imprenditore e 10 avvisi di garanzia, non sia legata al blitz. Per tutta la giornata i militari sono stati all’ufficio Urbanistica, dove hanno acquisito diversi. Tra le carte che hanno controllato anche quelle relative aldi viaa Pavia ovest. Su quell’intervento la Procura di Pavia ha aperto un fascicolo dopo l’esposto presentato da alcuni residenti. Già alla fine di luglio dell’anno scorso isi erano presentati a palazzo Saglio per acquisire deisull’appalto da 193mila euro spesi per la riqualificazione dell’area verde compresa tra viae il Navigliaccio.