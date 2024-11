Gaeta.it - Fiera di Primiero: EcoDolomitesGT 2024, il rally ecologico delle auto elettriche chiude in bellezza

Facebook WhatsAppTwitter Il 17 novembreha segnato la conclusione dell’, undi regolarità e consumo dedicato esclusivamente alle vetture. Questo evento ha avuto luogo adi, in Trentino, ed è stato organizzato per la prima volta dall’mobile Club Trento in collaborazione con RaceBioConcept e BioDrive Academy, con il supporto di ECOmove. Eccezionale per la sua importanza, la competizione ha fatto parte dell’International Bridgestone FIA EcoCupe del Campionato Italiano Energie Alternative – Trofeo ACI Sport e.Dettagli dell’eventoL’è stata l’ultima tappa di un’importante competizione che ha già visto il passaggio attraverso diverse nazioni, tra cui Svezia, Spagna, Slovenia e Monaco. Il percorso complessivo si è esteso per 465 km, suddivisi in quattro settori distinti, e ha previsto circa 230 km di tratta tra una ricarica e l’altra.