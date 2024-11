Oasport.it - “Eterno”, “Gracias Rafa”, “Lacrime finali”: le prime pagine dei giornali sull’addio di Nadal

La notte di ieri è stata quella della commozione, del tributo e dell’omaggio al ritiro di una leggenda del tennis e dello sport tutto comeel. Il maiorchino ha lasciato il tennis avendo giocato il suo ultimo match della carriera in singolare contro Botic van de Zandschulp che è costato caro nella sconfitta della Spagna contro l’Olanda.Dopo il doppio perso da Granollers e Alcaraz contro Koolhof e Van de Zandschulp, c’è stata la cerimonia e il discorso da parte diper salutare il pubblico e salutare definitivamente il tennis giocato. Un discorso carico di emozioni e di commozione da parte di tutti i presenti a Malaga.I quotidiani oggi in giro per l’Europa hanno celebrato il saluto di una leggenda, a partire da Marca che ha riempito tutta la pagina con la scritta “”, con la foto del maiorchino ritratto commosso ieri durante l’inno nazionale spagnolo.