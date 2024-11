Ilgiorno.it - È svolta dopo cinquant’anni. Canottieri, sì all’ingresso di altri soci

Riaprono le iscrizioni allaAdda Lodi. L’assemblea ordinaria dei, lunedì sera al cinema Fanfulla, ha votato sìdi 64 nuovi. Gli interessati si potranno iscrivere, dalle 12 del 24 novembre alle 12 del primo dicembre, ad una piattaforma, gestita da un notaio, in cui potranno comunicare la loro candidatura, segnalando anche se insieme a loro si aggiungono eventuali coniugi o figli. Dovranno anche indicare le generalità di duepresentatori che ne garantiranno la candidatura. I 64 che avranno diritto a iscriversi verranno estratti attraverso una selezione casuale fatta in automatico, e gestita dal notaio, esterno al direttivo della. Non sarà quindi laa scegliere. Successivamente i singoli verranno chiamati dallae si procederà con l’iscrizione vera e propria.