Dal fallimento ai successi di oggi | L’importante è trovare la strada

Il segreto sta nellagiusta. Lo sa bene Andrea Fumagalli, 23 anni, brianzolo che adfrequenta con soddisfazione l’Its Big Data specialist e Intelligenza artificiale Rizzoli. "È vero – racconta Andrea – molti perdono la. Io ho frequentato il liceo delle scienze applicate, facendo il minimo indispensabile: in pochi minuti capivo i concetti fondamentali e poi non studiavo, affidandomi alla mia memoria, capacità logica e intuitiva. Poi ho tentato il test per Odontoiatria, ma senza successo. Sono entrato a Biotecnologie mediche che ha un test simile. Provavo gli esami 6 volte e riuscivo a passare quelli che implicano un ragionamento logico (matematca, fisica, chimica), mentre dove occorreva lo studio mnemonico niente da fare". L’insuccesso scolastico può avere radici nella poca voglia di studiare, scarsa motivazione o nella necessità di fare contenti mamma e papà.