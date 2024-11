Ilgiorno.it - Da Seregno a Milano. La musica della memoria sul tranvai del cuore

Un viaggio fra le tradizioni brianzole e le canzoni milanesi. Un percorso in un’epoca in cui la Brianza sognava le lucigrande città ecercava nel verde del territorio attorno pace e benessere. Un incontro sentimentale con lae con luoghi a misura d’uomo, accompagnati dalle canzoni milanesi del ‘900, firmate da artisti come Giovanni D’Anzi, Enzo Jannacci, Nanni Svampa, Walter Valdi e Giorgio Gaber. Brani a cui si affiancheranno quelli di un cantautore contemporaneo, già Premio Tenco, e le poesie di alcuni autori seregnesi. Sabato alle 21 nell’Auditorium di piazza Risorgimento aandrà in scena il concerto-spettacolo dal titolo “Ul tramvai dalla Brianza a Milan“, una serata con il cantautore Claudio Sanfilippo e la sua band, con un metaforico tram che guiderà a scoprire una Brianza e unaviste con occhi diversi.