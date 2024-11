Coma Cose all’opening party della ‘Milano Music Week’

Leggi su Corrieretoscano.it

Il duoale indie popha suonatoWeek‘ davanti a molti fan e addetti ai lavori, in un mini concerto allestito al Dazio Levante. L’occasione era l’annuale rassegna milanese di 7 giorni di eventi dedicati allaa, quest’anno prevista dal 18 al 24 novembre.Il set del gruppo composto da Fausto Lama e California, partner anche nella vita (sposati ad inizio ottobre), è stata un’anticipazione del tour per il nuovo disco, cui, hanno annunciato itra una canzone e l’altra, stanno dando gli ultimi ritocchi prima dell’uscita.“È da un po’ che manchiamo dai live ed è bello essere qui a Milano, in una situazione così raccolta, dove ci si può guardare in faccia – hanno detto – Speriamo di vedervi ai concerti che stiamo preparando, assieme al nuovo disco”.