"C'è un gatto sotto la tua auto" così Stash è stato derubato (ma i ladri sono già stati presi)

Brutta disavventura per Antonio Fiordispino, meglio conosciuto come, che nei giorni scorsi èavvicinato con una scusa da due malviventi che lo hannodi quattro orologi del valore di migliaia di euro.I duelo hanno distratto dicendogli che c’era unla suaparcheggiata, e quandosi è abbassato ne hanno approfittato per rubargli lo zaino; dopo due giorni, tuttavia, entrambifermati dalla squadra Mobile che ha anche recuperato il bottino. Gliri del furtoun anglo-algerino cinquantenne, già espulso dall’Italia, e un marocchino di 27 anni.Èlo stessoad aggiornare i followers sui social, attraverso le sue storie.Fonte: instagram @thekolorsL’accaduto lo scorso giovedì, verso mezzogiorno, fuori da una agenziamobilista di Porta Romana dove il cantante aveva accompagnato un amico, mentre iindividuati il giorno successivo in un appartamento di via Civitali, a San Siro.