Ilnapolista.it - Casarin e i rigorini: “Chi sta al Var, deve ragionare da arbitro non da divanista”

L’exPaolo, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato degli arbitraggi in Italia. I numeri sono chiari, i direttori di gara fischiano molto poco, meno di 20 falli a partita a metà campo. Tutto si decide nelle aree di rigore con i rigori.“Fino al 2015 erano pochi e seri poi con una nuova regola sono diventati poco. seri”.Prima fu eliminata l’volontarietà del tocco di mani.“Importante che fossero tanti i rigori. Rigori per tutti. È più facile arbitrare quando si può fischiare tanto e con il consenso popolare. Sembra tutto giusto”.Leggi anche: Conte furioso: «Ma che significa che il Var a volte può intervenire, a volte no? Ma che significa? Allora a che serve?»Poi arrivò il momento di stringere la cinghia dei rigori per adeguarsi agli altri Paesi europei. Oggi i direttori di gara cercano di applicare al meglio il protocollo selezionando i falli e trascurando i contatti minori.