Brianza nella morsa dei veleni. L'appello ai comuni più piccoli: "Aderite alle norme antismog"

"Da cinque giorni consecutivi e per il 43esimo giorno quest’anno l’aria in provincia di Monza eè irrespirabile. Le polveri sottili sono oltre il valore limite di legge di 50 microgrammi il metrocubo", spiega il presidente del Wwf Lombardia, Gianni Del Pero. Che lancia un appello: "Invitiamo i sindaci deicon popolazione inferiore ai 30mila abitanti (Meda, Seveso, Lentate, Barlassina, Giussano, Verano, Carate, Nova, Muggiò, Arcore e tanti altri) ad estendere anche al proprio territorio comunale il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, già in vigore solo a Monza, Lissone, Seregno, Desio, Cesano Maderno, Brugherio e Limbiate, e invitiamo i sindaci di questi ultimia vigilare sul rispetto di questi divieti".