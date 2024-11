Gaeta.it - Bper e D.i.Re lanciano la terza edizione della campagna di sostegno alle donne vittime di violenza

Facebook WhatsAppTwitter La‘Insieme per le’, promossa daBanca, si propone di supportare leaccolte nei centri antie nelle case rifugio gestiti dall’associazione D.i.Re –in Rete contro la. Con oltre 20 milaassistite annualmente, molte di esse lottano per ottenere l’autonomia economica dopo aver vissuto esperienze traumatiche. La raccolta fondi, attiva fino al 30 novembre, ha come obiettivo ileconomico necessario per costruire un futuro indipendente.L’iniziativa diBanca per lein difficoltàLa‘Insieme per le’ è stata ufficialmente presentata alla Gria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. L’incontro, moderato dalla presidente dell’associazione Amici dell’Arte Moderna, Maddalena Santeroni, ha visto la partecipazione di Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di, Antonella Veltri, presidente di D.