Bonus Natale 100 euro: casi pratici di famiglie beneficiarie (sposati, single, conviventi)

Sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia entrate sull’erogazione deldi 100ai genitori non: i, i separati,e in generale a tutti i nuclei familiari senza matrimonio in corso. Si tratta dell’ampliamento delle categorie, che ha incluso piùrispetto a quelle precedentemente previste dal Decreto Omnibus.ed esempi sono arrivati con la circolare 22/E del 19 novembre, in cui viene spiegato come l’articolo 2 del decreto 167/2024 modifica l’articolo 2-bis del Decreto Omnibus con riguardo, in particolare, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, ampliandone la platea dei beneficiari. E’ infatti previsto che ilspetti, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.