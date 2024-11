Biathlon l’annuncio di Johannes Bö | Non continuerò dopo il 2026

Leggi su Sportface.it

“Nonil. Che io abbia cinque, sei o sette ‘sfere di cristallo’ di Coppa del Mondo, o 85, 90 o 100 vittorie non avrà importanza allora. La data è fissata, quindi devo raggiungere tutto ciò che è possibile fino ad allora”. La leggenda delBö sembra avere le idee chiare sul suo futuro e nel podcast Extrarunde ha esposto le sue intenzioni per le prossime stagioni. “Quando invecchi, è una grande motivazione. Ottenere il maggior numero di vittorie è il sogno di ogni atleta”, ha dichiarato l’atleta scandinavo, che è a 17 successi di distanza dal record di 93 vittorie in Coppa del Mondo detenuto da Ole Einar Björndalen . Bö ha anche spiegato che vuole trascorrere più tempo con sua moglie e i suoi due figlila sua carriera. “Ilassorbe così tanta energia per me, la mia famiglia e soprattutto per mia moglie”.