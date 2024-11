Argentina-Perù Messi a Zambrano | Que haces bobo? VIDEO

Leggi su Sportface.it

Da “que miras,?” a “que?” il passo è breve per Leo. E infatti, nella notte italiana il fuoriclasse argentino, durantedelle qualificazioni ai Mondiali, è tornato a esprimersi in modo rude, come già accaduto nella Coppa del Mondo in Qatar con l’attaccante dell’Olanda Weghorst. Stavolta tocca al difensore peruvianosentirsi dire dalla Pulce “cosa fai, sciocco?” dopo un intervento deciso nei suoi confronti.A fine partita, però, Guerrero ha voluto attaccare l’arbitro, a suo dire a favore dell’Albiceleste e dell’attaccante dell’Inter Miami: “A noi bastava toccarecon il dito e partiva il fischio arbitrale. E nessuno dice niente, questo perché si tratta di”.IL: “Que?” () SportFace.