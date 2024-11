Giornalettismo.com - Android è (quasi) salvo. Almeno per il momento

Leggi su Giornalettismo.com

Google vende (o venderà) Chrome e Google vende (o venderà) anche. Il sillogismo sembra piuttosto ovvio, soprattutto alla luce della richiesta avanzata dal Dipartimento di Giustizia americano dopo la sentenza del 5 agosto scorso in cui un tribunale ha certificato l’esistenza di un abuso di posizione dominante sul mercato (limitando, e non di poco, la concorrenza nel settore dei motori di ricerca) da parte della grande e potente azienda Tech. E, invece,per ilsembra che non ci sarà una richiesta di vendita anche del sistema operativo sviluppato in quel di Mountain View, ma potrebbero essere richieste ad Alphabet (la holding che controlla l’enorme ecosistema legato a Big G) alcune modifiche strutturali in grado di riequilibrare (anche se non di molto) il mercato in favore dei “più piccoli”.