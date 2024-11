Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, Dusan Vlahovic si fa male con la Serbia: Thiago Motta lo perde?

Ilsi prepara alla sfida con la, conche trema per l’infortunio rimediato dacon laIn vista della super sfida di San Siro tra, misterrischia dire una pedina di fondamentale importanza per la manovra dei bianconeri: stiamo parlando di, che nell’ultima gara di Nations League della suaè stato costretto a chiedere il cambio al minuto 88 per un problema muscolare, che lo mette inevitabilmente in forte dubbio per la partita contro il Diavolo.Nel finale di gara, infatti, l’attaccante classe 2000 si è accasciato al suolo dolorante, chiedendo l’intervento dei medici della nazionale. “Ho sentito dolore alla coscia. Mi dispiace. Vedrò dopo gli esami a Torino qual è la situazione”. Queste le dichiarazioni rilasciate danel post-gara, che fanno tremare i tifosi della Juve.