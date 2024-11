Ilgiorno.it - Una sala inaccessibile per presentare un libro sulla disabilità

La presentazione di unche affronta da una prospettiva storica il tema dellaè stata annullata perché il luogo scelto per l’evento eraalle persone con. È accaduto sabato 16 novembre a BookCity. Alle 18 Fabrizio Acanfora avrebbe dovuto“L’errore. Storia anomala della normalità“ alla Rotonda del Pellegrini della Fondazione Ambrosianeum. Per accedere alla, però, occorre salire gradini e scale e non vi è nulla che consenta a chi si muove su una sedia a rotelle di superare la più classica tra le barriere architettoniche. Tra le relatrici c’era anche Valentina Tomirotti, un’attivista che si muove proprio in sedia a rotelle. Tomirotti ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di raggiungere lae di partecipare alla presentazione del, che, a quel punto, è stata annullata.