Un incontro con le istituzioni europee: a Ranica arriva Giorgio Gori

. Torna in Bergamasca l’ex sindaco di Bergamo. L’europarlamentare sarà avenerdì 22 novembre dalle 20,45 in occasione dell’appuntamento pubblico “Bergamo, Europa”, un dialogo sul rapporto del territorio bergamasco con lenegli spazi dell’Auditorium Comunale.L’, organizzato dal Partito Democratico Valle Seriana, vedeal centro di un confronto con il consigliere regionale Jacopo Scandella e la consigliera provinciale Giorgia Gandossi.“Appuntamenti come quelli di– spiega– consentono a me di raccontare a tutti coloro che sono interessati cosa sta succedendo in Europa in questo momento, dalle vicende per nominare la nuova Commissione di Ursula von Der Leyen alle conseguenze sul nostro continente dell’elezione di Donald Trump a ciò di cui mi sto occupando nelle commissioni del Parlamento Europeo”.